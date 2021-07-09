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Инфляция в Беларуси грозит вернуться к двузначным показателям, в июне - 9,9%

09.07.2021 16:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Потребительские цены в Беларуси в июне 2021 года выросли на 9,9% в годовом выражении (к июню 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с маем потребительские цены на товары и услуги в июне 2021 года выросли на 0,7%, с начала года – на 5,8%.

Цены на еду в июне 2021 года выросли на 0,5% к маю, с начала года – на 6,0%, в годовом выражении – на 9,1% (к июню 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в июне 2021 года выросли на 0,7% к маю, с начала года – на 6,3%, в годовом выражении – на 11,6%.

Тарифы на услуги в июне 2021 года подорожали на 0,9% к маю, с начала года - на 5,1%, в годовом выражении – на 9,3%.

В мае инфляция в Беларуси ускорилась до 9,4% в годовом выражении. За январь-июнь 2021 года инфляция составила 8,8% (к январю-апрелю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в июне 2021 года выросли на 9,9% в годовом выражении (к июню 2020 года), сообщил Белстат РБ.
 
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