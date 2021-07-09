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Марголин: Власти хотят внедрить в жизнь если не северокорейский опыт, то хотя бы китайский

09.07.2021 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим видит угрозу не только в СМИ, но и в любых людях, которые пытаются распространять информацию, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Власти хотят внедрить в жизнь если не северокорейский опыт, то хотя бы китайский
– Сегодня продолжаются обыски у журналистов и в редакциях независимых СМИ. Вместе с тем, вчера в КГБ заявили о проведении операции «по зачистке от радикально настроенных лиц» – есть сообщения о задержаниях представителей разных профессий. Как вы считаете, чем обусловлены действия властей?

– Все просто: к радикальным лицам отнесены все, кто недоволен Лукашенко и его властью. А раз так – их нужно зачистить. Власти хотят полностью заасфальтировать площадку, чтобы ни одна травинка на ней не росла.

Единственное, чего я не могу понять, куда собираются зачищать все эти «радикальные» элементы: если их пускай не 90% в обществе, то, на мой взгляд, 70%. Силовиков и тюрем на всех не хватит. 

– Но и без идущего теперь наката протест был загнан под плинтус, а общество было напугано. 

– Сегодняшний уровень репрессий свидетельствует о том, что власти твердой почвы под ногами не ощущают, а значит, с их точки зрения нужно продолжать долбить. Видите ли, власти понимают, что протестные настроения остались, а, значит, протест никуда не исчез: настроения могут в любой момент вылиться в протестные действия. 

Основную угрозу власти видят как в зарегистрированных и незарегистрированных СМИ, так и в любых людях, которые пытаются распространять информацию. В тех, кто перепощивает, кто продвигает контент в Фейсбуке, Телеграме и других соцсетях – по сути, они сами являются небольшими СМИ.

– Самая жесткая атака среди СМИ предпринята на «Нашу Ніву»: четверо руководителей брошены за решетку, а главреда Егора Мартиновича, по сообщению редакции, избивали при задержании. Эта атака – часть общего плана или отдельная история?

– Если бы это было отдельной историей, то случилось бы еще в прошлом году. Мы видим часть общего плана, реализация которого началась в мае с разгрома TUT.BY, а теперь продолжилась атакой на «Нашу Ніву», региональные СМИ. 

Сегодня не может чувствовать себя в безопасности ни одно независимое медиа, рассказывающее об общественно-политической обстановке в стране.  

Думаю, власти хотят внедрить в жизнь если не северокорейский опыт, то хотя бы китайский.

– Как думаете, мы наблюдаем пик репрессий и давления на гражданское общество, или может быть еще хуже?

–  Это будет зависеть от самоощущения тех, кто удерживает власть. Если они будут ощущать твердую почву под ногами, то накал репрессий могут и уменьшить. В противном случае ситуация может развиваться непредсказуемо. 
 
 
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Режим видит угрозу не только в СМИ, но и в любых людях, которые пытаются распространять информацию, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» член политсовета...
 
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