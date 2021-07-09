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«Миллионы фанатов будут переживать за вас»: Лукашенко проводил белорусских спортсменов в Токио

09.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проводили сборную на Олимпиаду в Токио. Напутствие спортсменам дал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Торжественная встреча прошла во Дворце Независимости. Глава государства сказал, что любые преграды должны добавить спортивной злости и укрепить волю к победе. Также Лукашенко вручил государственный флаг страны Ивану Тихону. Опытный метатель молота на играх в Токио будет капитаном белорусской спортивной делегации.

«Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме. И я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси», – подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, что квалификацию на участие на Олимпиаде в Токио прошли 123 белорусских спортсмена в 21 виде спорта.



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Торжественная встреча прошла во Дворце Независимости. Глава государства сказал, что любые преграды должны добавить спортивной злости и укрепить волю к победе.
 
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