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«Миллионы фанатов будут переживать за вас»: Лукашенко проводил белорусских спортсменов в Токио
09.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проводили сборную на Олимпиаду в Токио. Напутствие спортсменам дал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Торжественная встреча прошла во Дворце Независимости. Глава государства сказал, что любые преграды должны добавить спортивной злости и укрепить волю к победе. Также Лукашенко вручил государственный флаг страны
Напомним, что квалификацию на участие на Олимпиаде в Токио прошли 123 белорусских спортсмена в 21 виде спорта.
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Торжественная встреча прошла во Дворце Независимости. Глава государства сказал, что любые преграды должны добавить спортивной злости и укрепить волю к победе.
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