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Екатерина Снытина: «У нас просто нет морального права сказать себе и людям, что мы проиграли»

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известная спортсменка о том, как на нее повлияли события последнего года.

Екатерина Снытина: «У нас просто нет морального права сказать себе и людям, что мы проиграли»

Экс-капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Снытина сказала, что решила не возвращаться в Беларусь после  разгрома портала TUT.BY.

— Первые новости 10 августа (2020 года) не проходили внутрь, казалось, что это нереальное что-то. Но когда это продолжилось на следующий день, потом на следующий… это выбивает, — вспомнила спортсменка на канале Жизнь-малина. — Когда увидела кровь, ревела. Когда люди просто кровавые лежали. Когда с какого-то марша парень убегал, потом упал, его начали бить, и подбежала девушка, накрыла его собой, чтобы его не били, — от таких картин волосы дыбом становятся.

Екатерина призналась, что после увиденного ей было тяжело принимать участие в соревнованиях. В результате, отказавшись каким-либо образом ассоциироваться с режимом Лукашенко, спортсменка ушла из национальной команды, несмотря на то, что вывела ее в финальную стадию чемпионата Европы-2021.

— Как можно молчать, когда людей убивают? — объяснила Екатерина, почему открыто заявила о своей позиции в соцсетях.

После этого, говорит Снытина, она получила огромное количество откликов.

— Потом мне написало много болельщиков. Они писали, в какие страны они за нами ездили: кто-то в Италию, кто-то в Сербию, еще куда-то... Еще они писали, кто у них пострадал.

Кто-то написал: «Екатерина, спасибо! Раньше мы болели за вас, сейчас вы нас поддерживаете»… Я раньше знала, что такое поддержка болельщиков, но поддержка народа как гражданина — это совершенно другое! Поэтому у меня не было ни одного дня, когда бы я пожалела, что высказалась. Потому что я не представляю, как жить и молчать целый год, — говорит Екатерина.

Она призналась, что после событий, произошедших за этот год, изменилось ее отношение к государственной символике.

— Где-то в 2006 году, помню, как мы ехали на тренировку и учили гимн. Это была приятная атмосфера. А теперь этот гимн и флаг  больше ни с чем не ассоциируется, кроме как с кровью, с геноцидом, со всеми этими событиями.

БЧБ-флаг стал флагом моего личного перерождения. До этих пор я не вникала в исторические подробности про БЧБ-флаг и Погоню. Но сейчас для меня это флаг моего становления и флаг людей, которые вместе со мной стоят в этой борьбе.

Нельзя проиграть в войне, когда на кону стоит столько жизней людей, которые сейчас в тюрьмах, которые могут быть арестованы. У нас просто нет морального права сказать себе и людям, что мы проиграли, — считает спортсменка.

 
 
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