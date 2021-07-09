Литва будет строить забор на границе с Беларусью

Параллельно с оборудованием границы с Беларусью барьером из колючей проволоки Литва будет строить забор, сообщила 9 июля министр внутренних дел Агне Билотайте.



Агне Билотайте. Фото: Delfi.lt

«С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить [его на протяжении] 550 километров, — цитирует чиновницу новостной портал Delfi . — Также принято решение начать строительство забора на границе с Беларусью. Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого забора составит около 41 млн евро».

«Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим забор. При его строительстве мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — пояснила она.

Глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев заявил, что забор из колючей проволоки может быть возведен в течение нескольких месяцев. «Мы получили заверение, что можно произвести необходимое количество этой проволоки, и мы будем внедрять поэтапно. Компании заверили, что за два-три месяца могут полностью удовлетворить наши потребности», — сообщил он.

С начала года в Литве на границе с Беларусью было задержано 1546 нелегальных мигрантов — в 19 раз больше, чем за весь 2020-й (81). Большинство из них — граждане Ирака.

Руководство Литвы неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в том, что они сознательно способствуют росту потоков нелегальной миграции.

9 июля председатели комитетов по иностранным делам парламентов 12 государств выступили с совместным заявлением в связи с увеличением потоков нелегальной миграции с территории Беларуси.

Они призвали запретить полеты в Беларусь рейсов, которыми могут перемещаться нелегальные мигранты, ввести санкции в отношении «тех, кто причастен к организованной государством нелегальной миграции через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко».

Также они призвали ЕС и НАТО выступить с «совместными заявлениями в адрес правительств Ирака, Турции и других государств, которые режим Лукашенко использует для инструментализации мигрантов, чтобы покончить с этой практикой и защитить достоинство тех, чьи права нарушаются».

Заявление подписали главы парламентских комитетов по иностранным делам Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.