ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва будет строить забор на границе с Беларусью

09.07.2021 16:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Параллельно с оборудованием границы с Беларусью барьером из колючей проволоки Литва будет строить забор, сообщила 9 июля министр внутренних дел Агне Билотайте.

Литва будет строить забор на границе с Беларусью
Агне Билотайте. Фото: Delfi.lt

«С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить [его на протяжении] 550 километров, — цитирует чиновницу новостной портал Delfi. — Также принято решение начать строительство забора на границе с Беларусью. Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого забора составит около 41 млн евро».

«Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим забор. При его строительстве мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — пояснила она.

Глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев заявил, что забор из колючей проволоки может быть возведен в течение нескольких месяцев. «Мы получили заверение, что можно произвести необходимое количество этой проволоки, и мы будем внедрять поэтапно. Компании заверили, что за два-три месяца могут полностью удовлетворить наши потребности», — сообщил он.

С начала года в Литве на границе с Беларусью было задержано 1546 нелегальных мигрантов — в 19 раз больше, чем за весь 2020-й (81). Большинство из них — граждане Ирака.

Руководство Литвы неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в том, что они сознательно способствуют росту потоков нелегальной миграции.

9 июля председатели комитетов по иностранным делам парламентов 12 государств выступили с совместным заявлением в связи с увеличением потоков нелегальной миграции с территории Беларуси.

Они призвали запретить полеты в Беларусь рейсов, которыми могут перемещаться нелегальные мигранты, ввести санкции в отношении «тех, кто причастен к организованной государством нелегальной миграции через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко».

Также они призвали ЕС и НАТО выступить с «совместными заявлениями в адрес правительств Ирака, Турции и других государств, которые режим Лукашенко использует для инструментализации мигрантов, чтобы покончить с этой практикой и защитить достоинство тех, чьи права нарушаются».

Заявление подписали главы парламентских комитетов по иностранным делам Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Параллельно с оборудованием границы с Беларусью барьером из колючей проволоки Литва будет строить забор, сообщила 9 июля министр внутренних дел Агне Билотайте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция в Беларуси грозит вернуться к двузначным показателям, в июне - 9,9%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by