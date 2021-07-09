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Группу автомошенников выявили в Могилеве

09.07.2021 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группу автомошенников выявили оперативники ГУБОПиК в Могилеве. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В июне правоохранители сообщали о задержании семи человек, которые выманивали у россиян крупные суммы, обещая пригнать грузовики из Европы. В начале этого месяца оперативники могилевского управления ГУБОПиК раскрыли аналогичную аферу и задержали восемь человек. Выяснилось, два года назад обе группировки существовали как одно целое.

Злоумышленники из Могилева искали клиентов в России. После договоренности приглашали их в Беларусь для оформления сделки. Как только заказчики передавали им деньги, начинались проблемы.

Сначала под различными предлогами смещались сроки доставки товара, затем клиентов уговаривали согласиться на приобретение похожих автомобилей, а в итоге им привозили иномарки с большим пробегом, в худшем состоянии и без "растаможки".

Установлено, что с июля прошлого года до мая этого года группа обманула как минимум семь граждан России на общую сумму более 16,5 млн российских рублей.

Следователи дали правовую оценку могилевчанам и возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам от 21 до 54 лет: двое безработных, остальные - индивидуальные предприниматели, директоры и работники частных фирм. У всех проведены обыски, наложен арест на имущество, автомобили и элитное жилье.

Правоохранители продолжают работу по установлению других потерпевших и фактов противоправной деятельности подозреваемых. По оперативным сведениям, жертвами обмана оказались более 50 граждан России.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Злоумышленники из Могилева искали клиентов в России. После договоренности приглашали их в Беларусь для оформления сделки. Как только заказчики передавали им...
 
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