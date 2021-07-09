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Житель Сморгонского района незаконно копировал и размещал в Telegram-чате данные сотрудников РОВД

09.07.2021 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 26-летнего местного жителя, которому инкриминировано несанкционированное копирование компьютерной информации, повлекшее причинение существенного вреда. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно материалам дела, мужчина, будучи специалистом по работе с клиентами службы розничных продаж региона "Запад" унитарного предприятия по оказанию услуг "А1", имел доступ к базе данных клиентов. В сентябре прошлого года он скопировал сведения об адресах места жительства и номерах телефонов сотрудников Сморгонского РОВД. Эту конфиденциальную информацию он распространил в одном из чатов в Telegram.

Вину мужчина признал полностью, раскаялся и возместил потерпевшим моральный вред.

Суд Сморгонского района постановил: на основании ст.352 УК мужчине назначен год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно материалам дела, мужчина, будучи специалистом по работе с клиентами службы розничных продаж региона "Запад" унитарного предприятия по оказанию услуг "А1",...
 
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