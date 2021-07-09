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Минчанина привлекут к уголовной ответственности за сопротивление милиционерам

09.07.2021 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина привлекут к уголовной ответственности за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Вечером 5 июля в оперативно-дежурную службу Партизанского РУВД Минска поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в квартире по ул.Стахановской заперта женщина, которая не может покинуть жилое помещение и просит о помощи. Просьбу свою она указала в записке, которую сбросила из окна. В тексте женщина также отметила, что была заперта своим знакомым, который оставил ее одну в квартире. По данному сообщению незамедлительно выбыли сотрудники Партизанского РУВД Минска. К их приезду мужчина уже вернулся домой", - рассказали в ГУВД.

Увидев милиционеров, он выбежал на улицу и стал наносить удары по служебной автомашине. Правоохранители пытались задержать минчанина, однако последний активно сопротивлялся и повредил форменное обмундирование одного из сотрудников. После задержания мужчина был доставлен для разбирательства в РУВД.

Как выяснилось, просила о помощи 33-летняя жительница Гродно с нарушением слуха и речи. Она приехала в Минск в гости к задержанному, с которым в приятельских отношениях. Знакомые распивали спиртное, а спустя время хозяин квартиры ушел за добавкой, при этом закрыл на замок входную дверь. Женщина хотела покинуть квартиру, но не смогла это сделать и сбросила из окна записку.

Задержанному 40 лет, не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Задержанному 40 лет, не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления, связанные с...
 
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