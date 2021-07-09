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Вакцинация по приказу: до 1 августа должны быть привиты не менее 60% взрослых беларусов

09.07.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Только возникает вопрос - а куда торопиться, если количество заболевших по официальной статистике менее 1 тысячи в день, а официальное количество умерших за все время - меньше чем в Москве за последнюю неделю?
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Администрация Центрального района города Минска выпустила распоряжение, в котором обязала предприятия всех форм собственности обеспечить вакцинацию сотрудников на уровне 75% до 1 октября, в том числе до 1 августа не менее 60% сотрудников, пишет Инфобанк.

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Необходимо отчитываться про то как идет процесс вакцинации в санэпидстанцию, каждую неделю по вторникам и четвергам:
 
Ну и конечно ответственность за неисполнение, куда же без нее.

Если раньше был лозунг - догнать и перегнать Америку по выпуску различных продуктов и изделий, то сейчас, судя по распоряжению, догонять будем по количеству привитых.

Но вот непонятно, чего такая спешка? Люди в большинстве своем ходят без масок, в магазинах людей без масок обслуживают без разговоров.

Массовые мероприятия проводятся. Количество заболевших по официальной статистике даже 1 тысячи в день не достигло.

С чего бы это надо так резко всех заставлять вакцинироваться? И еще грозить ответственностью?
 
Теги: Минск
 
 
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Только возникает вопрос - а куда торопиться, если количество заболевших по официальной статистике менее 1 тысячи в день, а официальное количество умерших за все...
 
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