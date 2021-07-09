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Провластные профсоюзы озадачены: цены растут слишком быстро

09.07.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профсоюзы снова бьют тревогу из-за роста цен на белорусские овощи

Профсоюзы снова озадачились заметным ростом цен на отечественные овощи. По их данным, стоимость свеклы за последний год — май к маю — поднялась в 2,2 раза. Заметно также выросли цены на белокочанную капусту и морковь. К примеру, килограмм моркови во многих магазинах стоит больше 2,5 рубля, а свеклы — больше 3 рублей, пишет Zerkalo.io

Профсоюзы: «Чтобы не создавался дефицит каких-то продуктов»

— Цена на них (отечественные овощи. — Прим. ред.) постоянно растет. Профсоюзный мониторинг показывает, что за год (май этого года к аналогичному периоду прошлого) капуста стала дороже на 71%, морковь — на 78%, цена на свеклу взлетела в 2,2 раза, — заявил глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Тенденция постоянного увеличения стоимости, без учета сезонного фактора, прослеживается уже не первый год. Профсоюзы настаивают на выработке четких, объективных и прозрачных подходов в вопросах ценообразования и распределения прибыли между всеми участниками производственной цепочки — от сельхозпроизводителей до торговли.

По его словам, в межсезонье в некоторых магазинах белорусские овощи и фрукты и вовсе могут отсутствовать.

— В таких случаях на прилавках большей частью представлены товары зарубежных производителей, но уже по значительно более высокой цене, — сказал Михаил Орда. — Мы уже неоднократно обращали внимание правительства на эту проблему. Она требует оперативного и системного решения.

Как предлагают решить проблему

Среди предложений, как решить проблему, ранее профсоюзы предлагали ввести долгосрочные контракты между производителями и продавцами. По их мнению, гарантированная оплата позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также решит вопрос с нехваткой некоторых отечественных овощей.

По мнению главы Федерации профсоюзов, «свой рынок должен быть у наших производителей в приоритете, чтобы не создавался дефицит каких-то товаров и на этом искусственно не повышались цены».

Какие сейчас цены на овощи

Морковь сейчас стоит в диапазоне 2,6−4,2 рубля за килограмм в службах доставки (есть израильская, голландская, израильская). Белорусскую найти проблематично. Свежую свеклу предлагают от 3,4 рубля за килограмм, есть варианты дороже 5 рублей. В продаже много свеклы из России. Килограмм репчатого лука обойдется от 1,6 рубля за килограмм (Узбекистан). В некоторых торговых сетях есть российский лук, цена — от 2 рублей и выше.

Напомним, за 5 месяцев этого года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%, следует из данных Белстата. Это антирекорд за последние 5 лет. Среди лидеров по росту цен в январе-мае оказались многие овощи, в том числе и те, которые выращивают в Беларуси. 

К примеру, морковь стала дороже за это время на 71,2%, свекла — на 64,8%, белокочанная свежая капуста — на 39,2%, репчатый лук — на 30%. Цены на картофель за 5 месяцев этого года выросли на 52,3%.
 
 
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Профсоюзы снова бьют тревогу из-за роста цен на белорусские овощи
 
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