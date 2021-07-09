Фотофакт. Литовская армия устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Предполагается установка барьера на протяжении границы в 550 км.

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что принято решение строить стену на границе с Беларусью, чтобы взять под контроль потоки нелегальной миграции, пишет lrt.lt .

– Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, стоимость такого ограждения составит около 41 млн евро, – сказала она. – Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита.





Фото L. Tamošiūno/KAM nuotr.













У Литвы общая граница с Беларусью протяженностью 678,8 км.