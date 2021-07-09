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Фотофакт. Литовская армия устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Предполагается установка барьера на протяжении границы в 550 км.
Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что принято решение строить стену на границе с Беларусью, чтобы взять под контроль потоки нелегальной миграции, пишет
– Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, стоимость такого ограждения составит около 41 млн евро, – сказала она. – Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита.
Фото L. Tamošiūno/KAM nuotr.
У Литвы общая граница с Беларусью протяженностью 678,8 км.
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Предполагается установка барьера на протяжении границы в 550 км.
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