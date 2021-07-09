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Инфляция в Беларуси за первое полугодие составила 5,8%

09.07.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция в июне составила 9,9% (в мае — 9,4%).

Инфляция в Беларуси за первое полугодие составила 5,8%

В июне по отношению к маю цены на продовольственные товары выросли на 0,5% (с начала года — на 6%, за последние 12 месяцев — на 9,1%), на непродовольственные — на 0,7% (6,3% и 11,6%), на услуги — на 0,9% (5,1% и 9,3%).

Для сравнения: в июне 2020 года потребительские цены к маю выросли на 0,2%, в январе—июне 2020 года этот показатель составил 3,4%, а в целом за год инфляция достигла 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году власти прогнозировали инфляцию также не выше 5%.

В Беларуси инфляционные ожидания остаются повышенными, в ближайшие месяцы инфляция в годовом выражении будет составлять около 9%, считают аналитики Евразийского банка развития. Эксперты банка обращают внимание, что инфляция в Беларуси повысилась до 9,4% год к году в мае с 8,6% в апреле «и с высокой вероятностью останется выше 9% в ближайшие месяцы».

«Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России», — отмечают аналитики ЕАБР.

Инфляционные ожидания остаются повышенными и, согласно майским данным Нацбанка, более 80% предприятий в следующие три месяца ожидают сохранения роста цен.

Независимые эксперты считают, что инфляция по итогам 2021 года может составить не менее 10%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%, сообщил Национальный статистический...
 
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