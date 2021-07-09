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Силовики задержали организаторов поджога шин возле УВД Минского облисполкома

09.07.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержаны участники чата, организовавшие поджог шин возле УВД Минского облисполкома, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Силовики задержали организаторов поджога шин возле УВД Минского облисполкома

«В октябре прошлого года на улице Кальварийской в Минске неизвестные разбросали и подожгли покрышки. По горячим следам установить причастных лиц не удалось, однако работа по раскрытию преступления продолжалась все это время», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Чемодановой, на днях оперативники ГУБОПиК нашли организаторов акции — минчан 23 и 39 лет, проживающих в расположенном рядом жилом комплексе «Каскад». Один из задержанных администрировал дворовой телеграм-чат «Скрыганова, Каскад», второй был его участником.

«По информации ГУБОПиК, накануне поджога минчане завербовали исполнителей, нашли для них резину и средства для розжига. За совершением преступления наблюдали со стороны и снимали на камеру мобильного телефона. В последующем снимки выложили в интернет», — заявила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. «Сейчас правоохранители устанавливают непосредственных исполнителей преступления», — говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержаны участники чата, организовавшие поджог шин возле УВД Минского облисполкома, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
 
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