Силовики задержали организаторов поджога шин возле УВД Минского облисполкома

Задержаны участники чата, организовавшие поджог шин возле УВД Минского облисполкома, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





«В октябре прошлого года на улице Кальварийской в Минске неизвестные разбросали и подожгли покрышки. По горячим следам установить причастных лиц не удалось, однако работа по раскрытию преступления продолжалась все это время», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Чемодановой, на днях оперативники ГУБОПиК нашли организаторов акции — минчан 23 и 39 лет, проживающих в расположенном рядом жилом комплексе «Каскад». Один из задержанных администрировал дворовой телеграм-чат «Скрыганова, Каскад», второй был его участником.

«По информации ГУБОПиК, накануне поджога минчане завербовали исполнителей, нашли для них резину и средства для розжига. За совершением преступления наблюдали со стороны и снимали на камеру мобильного телефона. В последующем снимки выложили в интернет», — заявила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. «Сейчас правоохранители устанавливают непосредственных исполнителей преступления», — говорится в сообщении.