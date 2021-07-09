Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Годовая инфляция в Беларуси разогналась почти до 10% В мае годовая инфляция была на уровне 9,4%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,5%, непродовольственные — 0,7%, а платные услуги стали дороже на 0,9%.Инфляция за 6 месяцев этого года составила 5,8%.В мае годовая инфляция была на уровне 9,4%. В МАРТ связали это с «продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие».Напомним, власти ранее планировали, что в 2021-м годовая инфляция (декабрь к декабрю) не превысит 5%. Однако при сохранении нынешних темпов роста цен этот прогноз может быть существенно превышен.Годовая инфляция в Беларуси, как прогнозирует Евразийский банк развития, в ближайшие месяцы с высокой вероятностью останется выше 9%.«Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России», — отмечают в ЕАБР.