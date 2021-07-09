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Годовая инфляция в Беларуси разогналась почти до 10%

09.07.2021 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Годовая инфляция в Беларуси разогналась почти до 10%
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
Годовая инфляция в Беларуси в июне разогналась до 9,9% (к аналогичному периоду 2020-го), сообщает Белстат. При этом месячный рост цен в прошлом месяце составил 0,7%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,5%, непродовольственные — 0,7%, а платные услуги стали дороже на 0,9%.

Инфляция за 6 месяцев этого года составила 5,8%.

В мае годовая инфляция была на уровне 9,4%. В МАРТ связали это с «продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие».


Напомним, власти ранее планировали, что в 2021-м годовая инфляция (декабрь к декабрю) не превысит 5%. Однако при сохранении нынешних темпов роста цен этот прогноз может быть существенно превышен.

Годовая инфляция в Беларуси, как прогнозирует Евразийский банк развития, в ближайшие месяцы с высокой вероятностью останется выше 9%.

«Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России», — отмечают в ЕАБР.
 
 
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В мае годовая инфляция была на уровне 9,4%.
 
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