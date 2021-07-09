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Мария Захарова назвала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси нелепыми

09.07.2021 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мария Захарова прокомментировала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Она назвала обвинения в адрес нашей страны нелепыми, учитывая, что, организовывая коалиции, западные страны вмешиваются в ход жизни стран Ближнего Востока и Северной Африки, тем самым провоцируя колоссальные миграционные проблемы в первую очередь для Европейского континента.

 
 
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Мария Захарова прокомментировала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальный...
 
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