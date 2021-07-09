|
Официальный представитель МИД: Россия надеется на неполитизированную оценку ИКАО инцидента с самолётом Ryanair
Источник материала: СТВ
Россия рассчитывает на неполитизированную оценку ICAO инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который произошел в Беларуси. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломат напомнила, что 28 июня во время заседания сессии Совета ICAO состоялось обсуждение промежуточного доклада об инциденте с воздушным судном. Документ предполагает получение дополнительной информации от ряда государств и организаций, которые оказались вовлечены в процесс расследования. Окончательное заключение группа специалистов предоставит в сентябре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель МИД: Россия надеется на неполитизированную оценку ИКАО инцидента с самолётом Ryanair
Россия рассчитывает на неполитизированную оценку ICAO инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который произошел в Беларуси. Об этом заявила официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)