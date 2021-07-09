ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одноклассники запустили тематические конкурсы в «Моментах»

09.07.2021 17:45 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты». В конкурсах можно соревноваться с друзьями в ОК, публиковать фото и видео на определенную тему и тем самым создавать дополнительные поводы для общения.

После добавления своего фото или видео в «Моменты» пользователи могут присоединиться к уже созданным конкурсам, подписаться на них и посмотреть рейтинг их участников, либо создать собственный конкурс с помощью интерактивного стикера, который будет добавляться на все публикации.

Рейтинг формируется среди участников конкурса по сложному алгоритму с учетом статистики просмотров, реакций и ответов на моменты. Получать реакции на фото и видео в конкурсе по-прежнему можно лишь в течение 24 часов, но смотреть моменты можно будет и позднее – на странице конкурса. Также пользователь может просто подписаться на конкурс и видеть в своей личной ленте моменты участников.

Сейчас пользователи могут проводить конкурсы в «Моментах» среди своих друзей и подписчиков — от личного профиля в ОК. Создать конкурс можно в мобильном приложении ОК на iOS и Android. В дальнейшем в «Моментах» появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие — их можно будет создать как от личного профиля, так и от имени группы.

Таким образом бренды, медиа, звезды и авторы смогут привлечь новую аудиторию и получить дополнительный источник пользовательского контента. Администраторы групп смогут анонсировать публичные конкурсы в ленте, разместив ссылку на страницу конкурса. При этом все участники и подписчики будут получать фото и видео участников конкурса в свою личную ленту «Моментов».

«Конкурсную составляющую «Моментов» мы закладывали еще на этапе создания сервиса – в его основу легли механики фотоконкурсов в ОК. Благодаря этому у нас получилось создать новое прочтение знакомого формата исчезающих фото и видео: пользователи не просто делятся контентом, но и соревнуются в его популярности. Тематические конкурсы – новый шаг в этом направлении. С их помощью пользователи получат еще больше поводов для коммуникации с друзьями и подписчиками в ОК, а авторы и бренды смогут вовлечь в свои активности новую аудиторию», — говорит директор по проектам Одноклассников Владимир Кочетков.

Среди первых новый формат протестировал певец и композитор — Леонид Агутин. На своей официальной странице Леонид разыграл несколько памятных подарков в эксклюзивном тематическом конкурсе, приуроченном к выходу своего нового музыкального альбома «Включите свет». Также тематический конкурс запустила официальная группа голосового помощника Маруся — к выходу новой умной колонки Капсула Мини: пользователи могут выложить момент с тематической маской и выиграть новую колонку.

Одноклассники представили сервис «Моменты» в октябре 2020 года — это новое прочтение формата исчезающих фото и видео. С начала года ежемесячная аудитория сервиса выросла в 2 раза и достигла рекордных 25 млн, а количество просмотров моментов — выросло втрое.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальная сеть Одноклассники представила тематические конкурсы – новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты».
 
Новости дня
Новости разные
 
Миграционный кризис может обернуться для режима в Минске скорым пятым пакетом санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by