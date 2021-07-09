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Гособвинитель запросил для обвиняемых по "делу студентов" от 2 до 2,5 лет колонии

09.07.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в суде Советского района прокурор запросил сроки для обвиняемых по «делу студентов»



Гособвинитель попросил назначить Глебу Фицнеру 2 года колонии общего режима. Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Марию Каленик, Ксению Сыромолот, Касю Будько, Яну Оробейко, Егора Канецкого, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, выпускницу Алану Гебремариам и преподавательнцицу БГУИР Ольгу Филатченкову сторона обвинения просит наказать 2,5 года лишения свободы, сообщили «Медиазоне» родственники обвиняемых.

Студентов и преподавательницу обвиняют по статье о  грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК).
 
 
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Сегодня в суде Советского района прокурор запросил сроки для обвиняемых по «делу студентов»
 
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