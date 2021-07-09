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С заботой об экологии: олимпийские медали сделали из переработанной бытовой электроники

09.07.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого сделаны медали для награждения спортсменов.

"Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика", — приводит ТАСС слова Арата.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
 
 
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Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого сделаны медали для награждения спортсменов.
 
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