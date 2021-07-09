|
С заботой об экологии: олимпийские медали сделали из переработанной бытовой электроники
Источник материала: Партизан
Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого сделаны медали для награждения спортсменов.
"Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика", — приводит ТАСС слова Арата.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого сделаны медали для награждения спортсменов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)