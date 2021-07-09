Хорошая новость. Гигантские панды больше не вымирают

Источник материала: Салiдарнасць

Это признала даже их родина Китай.

«Это итог многолетнего упорного труда. Молодцы!» – написал один китайский пользователь на платформе микроблогов Weibo, сообщает BBC.





Статус был понижен с «угрожаемого» до «уязвимого» после того, как численность панд на воле возросла до 1800 особей. Международный союз защиты природы со штаб-квартирой в Швейцарии сделал это еще в 2016 году, но Китай тогда счел решение преждевременным.