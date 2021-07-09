Говорцова вышла в финал теннисного турнира в Швеции 

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал турнира ВТА 125 в шведском Бастаде с призовым фондом 115 тысяч долларов.



Источник: usopen.org

В полуфинальном матче белоруска в двух сетах победила шведку Ребекку Петерсон — 6:3, 6:4.

Говорцрва поднялась на 123-е место в мировом онлайн-рейтинге (ее рекорд — 35-е). У Петерсон 62-я позиция.

В топ-100 сейчас три белоруски: Соболенко стала третьей ракеткой мира после лучшего в карьере выступления на «Уимблдоне» (полуфинал). Азаренко — 14-я, Саснович — 86-я.