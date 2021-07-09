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Говорцова вышла в финал теннисного турнира в Швеции 

09.07.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал турнира ВТА 125 в шведском Бастаде с призовым фондом 115 тысяч долларов.

Говорцова вышла в финал теннисного турнира в Швеции 
Источник: usopen.org

В полуфинальном матче белоруска в двух сетах победила шведку Ребекку Петерсон — 6:3, 6:4.

Говорцрва поднялась на 123-е место в мировом онлайн-рейтинге (ее рекорд — 35-е). У Петерсон 62-я позиция.

В топ-100 сейчас три белоруски: Соболенко стала третьей ракеткой мира после лучшего в карьере выступления на «Уимблдоне» (полуфинал). Азаренко — 14-я, Саснович — 86-я.

 
 
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал турнира ВТА 125 в шведском Бастаде с призовым фондом 115 тысяч долларов.
 
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