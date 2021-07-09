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«Материалы местные, в том числе и металлоконструкции». В Крупках появится новый пешеходный мост
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Крупках пешеходный мост признали аварийным и закрыли путь через реку Курнеевка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь попасть из спальных районов в центр города стало сложнее. Люди не могут перейти реку по привычному для них маршруту – приходится делать круг.
Ольга Власовец, корреспондент:
После проведения осмотра специалистами мост был признан аварийным и проход через него и вовсе закрыли. Но вопрос не стоит на месте и активно решается. Коммунальщики уже приступили к возведению новой конструкции. Она будет облегченная и выполнена из железа.
Николай Камеко, директор КУП «Жилтеплострой»:
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Новости Беларуси. В Крупках пешеходный мост признали аварийным и закрыли путь через реку Курнеевка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь попасть из...
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