ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Администратора экстремистского Telegram-канала из Жодино приговорили к 3 годам ограничения свободы

09.07.2021 18:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Жодино поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении администратора экстремистского Telegram-канала. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Администратором была 26-летняя жительница Жодино. Согласно материалам дела, она с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе, с октября 2020 года по март 2021-го размещала сообщения с призывами участвовать в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и не повиноваться законным требованиям представителей власти. Фигурантка указывала порядок действий, их время и место, маршруты и схемы движения, давала рекомендации, как избежать задержания и идентификации личности.

Кроме того, 3 ноября 2020 года, используя электронное устройство с доступом в интернет девушка в том же мессенджере опубликовала сообщение, содержащее негативную оценку председателя Совета Республики Национального собрания в связи с выполнением ею служебных обязанностей. Указанное оскорбление содержало ненормативную лексику.

На судебном заседании обвиняемая вину признала полностью. С учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих вину обстоятельств на основании ч.1 ст.342 и ст.369 УК девушке назначили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих вину обстоятельств на основании ч.1 ст.342 и ст.369...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Материалы местные, в том числе и металлоконструкции». В Крупках появится новый пешеходный мост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by