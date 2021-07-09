Администратора экстремистского Telegram-канала из Жодино приговорили к 3 годам ограничения свободы

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Жодино поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении администратора экстремистского Telegram-канала. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Администратором была 26-летняя жительница Жодино. Согласно материалам дела, она с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе, с октября 2020 года по март 2021-го размещала сообщения с призывами участвовать в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и не повиноваться законным требованиям представителей власти. Фигурантка указывала порядок действий, их время и место, маршруты и схемы движения, давала рекомендации, как избежать задержания и идентификации личности.

Кроме того, 3 ноября 2020 года, используя электронное устройство с доступом в интернет девушка в том же мессенджере опубликовала сообщение, содержащее негативную оценку председателя Совета Республики Национального собрания в связи с выполнением ею служебных обязанностей. Указанное оскорбление содержало ненормативную лексику.

На судебном заседании обвиняемая вину признала полностью. С учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих вину обстоятельств на основании ч.1 ст.342 и ст.369 УК девушке назначили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-