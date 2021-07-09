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«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, который в эти дни проходит в «Ратомке», участники определяли сильнейших в кроссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В предолимпийской программе уровня сложности три звезды промежуточный протокол возглавила пара Валерия Сушинская и Гленвиль. В двух звездах лидерство захватила Полина Михайловская с Эдвихом. Победитель определится в субботу, 10 июля, после завершения последнего вида программы – конкура.
Наталья Юранова, судья соревнований:
В троеборье надо все три дня закончить, только потом у них будет окончательное место. Здесь им важно чисто проехать кросс: без ошибок на препятствиях и вложиться в норму времени.
Национальный старт – это отбор на взрослый чемпионат мира, а юниоры поспорят за путевку на европейский форум.
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«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, который в эти дни проходит в «Ратомке», участники определяли сильнейших в...
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