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«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс

09.07.2021 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, который в эти дни проходит в «Ратомке», участники определяли сильнейших в кроссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс

В предолимпийской программе уровня сложности три звезды промежуточный протокол возглавила пара Валерия Сушинская и Гленвиль. В двух звездах лидерство захватила Полина Михайловская с Эдвихом. Победитель определится в субботу, 10 июля, после завершения последнего вида программы – конкура.

В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс

Наталья Юранова, судья соревнований:
Кросс – это изюмина троеборья самого. Ради этого вида, ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта. Он олимпийский, это очень захватывающее зрелище.

В троеборье надо все три дня закончить, только потом у них будет окончательное место. Здесь им важно чисто проехать кросс: без ошибок на препятствиях и вложиться в норму времени.

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс

Национальный старт – это отбор на взрослый чемпионат мира, а юниоры поспорят за путевку на европейский форум.

 
 
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, который в эти дни проходит в «Ратомке», участники определяли сильнейших в...
 
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