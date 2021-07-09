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Юрий Назаренко по случаю юбилея ГАИ: 10 июля организуем праздник «День открытых дорог»

09.07.2021 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 85-летие отмечает Государственная автомобильная инспекция. Череда торжественных мероприятий, посвященных знаковой дате, началась с памятных церемоний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаренко по случаю юбилея ГАИ: 10 июля организуем праздник «День открытых дорог»

Утром 9 июля к памятнику погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам легли цветы и венки. Среди тех, кто пожертвовал своей жизнью, имена 33 офицеров ГАИ. В руководстве МВД уверены, что нынешнее поколение сотрудников достойно подвига своих коллег. Ведь каждый из них стоит на страже мира и спокойствия в стране, ежедневно обеспечивая дорожную безопасность.

Юрий Назаренко по случаю юбилея ГАИ: 10 июля организуем праздник «День открытых дорог»

После траурного ритуала участники направились к Храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске, где находится капсула с землей с мест упокоения погибших сотрудников Госавтоинспекции. Она была заложена в 2017 году. С тех пор ежегодно в день образования службы ее представители и руководство МВД вместе с членами семей отдают дань уважения погибшим.

Юрий Назаренко по случаю юбилея ГАИ: 10 июля организуем праздник «День открытых дорог»

Дмитрий Корзюк, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Мы сегодня возложили цветы к памятнику погибших милиционеров. Это тоже хорошая, добрая традиция. Мы не забываем наших коллег, кто при выполнении долга погиб, спасая жизни других людей.

Сегодня состоялась встреча с семьями наших погибших сотрудников. Приехали молодые ребята, те, кто только поступил на службу, для того чтобы показать преемственность поколений, для того чтобы показать, что мы помним всех, с уважением относимся к каждому нашему сотруднику.

Молодежь – это будущее, тот кадровый потенциал, который сегодня есть в нашей службе. Он очень хороший и очень достойный. Я думаю, что все события, мероприятия, которые проходят сегодня, будут проходить завтра, это хороший объединяющий фактор, который позволит нашей службе быть еще крепче, слаженнее и профессиональнее.

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Сегодня белорусская Госавтоинспекция – это современная технически оснащенная служба. В ее распоряжении новейшие средства по контролю скорости, организации движения и видеонаблюдению. Многие новшества еще тестируются.

Юрий Назаренко по случаю юбилея ГАИ: 10 июля организуем праздник «День открытых дорог»

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности:
История сложилась так, что 3 июля и День Независимости – как раз день образования Госавтоинспекции. Конечно же, большинство сотрудников Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности, иных служб обеспечивали охрану общественного порядка в День Независимости. Руководством Министерства внутренних дел было принято решение о том, чтобы немножко перенести торжественные, праздничные мероприятия. 9 июля проходят торжественные мероприятия непосредственно в подразделениях Госавтоинспекции, а 10 июля будет организован республиканский праздник «День открытых дорог».

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 85-летие отмечает Государственная автомобильная инспекция. Череда торжественных мероприятий, посвященных знаковой дате, началась с памятных...
 
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