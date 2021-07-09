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Годовая инфляция в июне ускорилась до 10%

09.07.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Темпы инфляции в июне ускорились. Как сообщает Белстат, индекс потребительских цен в июне составил 0,7%, что на 0,1 п.п. больше, чем в мае.



В годовом выражении инфляция составила 9,9%. В мае она достигала 9,4%.

Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,5%, на непродовольственные — на 0,7%, на услуги — на 0,9%.

В сравнении с июнем прошлого года, ИПЦ на продовольствие увеличился на 9,1%, на непродовольственные товары — на 11,6%, на услуги — на 9,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне в месячном выражении увеличился на 0,7%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 5,2%.
 
 
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Темпы инфляции в июне ускорились. Как сообщает Белстат, индекс потребительских цен в июне составил 0,7%, что на 0,1 п.п. больше, чем в мае.
 
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