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Годовая инфляция в июне ускорилась до 10%
Источник материала: Партизан
Темпы инфляции в июне ускорились. Как сообщает Белстат, индекс потребительских цен в июне составил 0,7%, что на 0,1 п.п. больше, чем в мае.
В годовом выражении инфляция составила 9,9%. В мае она достигала 9,4%.
Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,5%, на непродовольственные — на 0,7%, на услуги — на 0,9%.
В сравнении с июнем прошлого года, ИПЦ на продовольствие увеличился на 9,1%, на непродовольственные товары — на 11,6%, на услуги — на 9,3%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне в месячном выражении увеличился на 0,7%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 5,2%.
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Темпы инфляции в июне ускорились. Как сообщает Белстат, индекс потребительских цен в июне составил 0,7%, что на 0,1 п.п. больше, чем в мае.
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