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Не выйдет на свободу после 30 суток ареста бывший помощник прокурора Евгений Бабак

09.07.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не выйдет на свободу после 30 суток ареста бывший помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак - он стал подозреваемым по уголовному делу, статья традиционная, политическая - 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).



Об этом следователь по делу сообщил маме Евгения, пишет @nashaniva.

Бабак стал известен тем, что выполнил свой служебный долг в августе 2020-го, инициировав проверку людей в форме ГАИ, которые зверски избили байкеров ночью 11 августа. Проверка ни к чему не привела, а сам Бабак уволился.

Бабак родом из деревни Печищи в Светлогорском районе, там он заканчивал школу. Его отец был в колхозе агрономом, мать — бухгалтером в детском доме. 

Родственники говорят, что с детства его волновали глобальные проблемы, вроде защиты окрестностей, улучшения мира, комната была завалена книгами.

После окончания юрфака Бабак пошел в прокуратуру и работу свою любил, увольнение далось ему непросто. Родственники говорят, что он рассчитывает вернуться в прокуратуру.
 
Теги: Минск
 
 
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Не выйдет на свободу после 30 суток ареста бывший помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак - он стал подозреваемым по уголовному делу, статья...
 
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