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Чалый: Дело не столько в независимых СМИ, сколько в целом в переходе к тоталитаризму

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Черный четверг сменила черная пятница. Почему власти атакуют отдельных журналистов и целые редакции независимых СМИ по всей стране?

Чалый: Дело не столько в независимых СМИ, сколько в целом в переходе к тоталитаризму

Архивный снимок.  Фото Getty Images

Аналитики пытаются осмыслить происходящее. Политолог Валерий Карбалевич высказал «Салідарнасці» мысль, что власти хотят любыми способами добиться доминирования внутри Беларуси государственных СМИ.

Что, по его мнению, уже невозможно из-за «телеграм-революции».

Сооснователь «Сильный новостей» Петр Кузнецов в колонке на DW выдвинул версию, что власти пытаются разделить информационные потоки на «своих» (внутри Беларуси и под контролем государства) и «чужих» (вне Беларуси и за пожертвования).

Конечная цель: чтобы негосударственные медиа воспринимались внутри страны «голосами вражеской пропаганды».

Экономист и аналитик Сергей Чалый в интервью Еврорадио отметил:

– Это не столько борьба с белорусскими независимыми СМИ. Очевидно, что пытаются приходить к любому, до кого могут дотянуться... Это официально переход в новое качество, это в чистом виде тоталитарное государство.

Чалый напомнил о словах министра иностранных дел Владимир Макея, сказанных еще в апреле: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать». Экономист считает, что это была не угроза, а предупреждение.

Но чем вызвано желание белорусских властей перейти «к тоталитаризму в чистом виде», когда все, что не соответствует государственной линии, запрещается? Чалый объясняет это неуверенностью режима в своем будущем: «Власть не может расслабиться».

 
Теги: Новости
 
 
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