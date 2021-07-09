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Суд признал экстремистским телеграм-канал портала Hrodna.life

09.07.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Одноименный телеграм-канал гродненского портала Hrodna.life признан экстремистским. Такое решение на заседании суда Ленинского района Гродно 9 июля приняла судья Ольга Шуманская, сообщает портал.

Суд признал экстремистским телеграм-канал портала Hrodna.life

Процесс был инициирован городской прокуратурой. Опираясь на заключение экспертной комиссии, она посчитала, что в телеграм-канале были размещены сообщения, «направленные на разжигание социальной, политической или идеологической вражды, вражды в отношении какой-либо социальной группы», так как содержат выражения, «имеющие целью возбуждение решимости применить насилие к определенной социальной группе людей и направленные на формирование мотивов ненависти к людям по признаку определенной профессии и рода занятий».

Главный редактор Алексей Шота с решением суда не согласен. Он считает, что его право на справедливое рассмотрение дела было нарушено. По мнению редактора, согласно Гражданско-процессуальному кодексу суд должен был приостановить процесс на время рассмотрения жалобы на заключение экспертной комиссии, которую Шота подал утром, но соответствующее ходатайство было отклонено.

Шота объяснил, что решил обжаловать результаты экспертизы, так как «по сути эксперт не ответил на самый существенный вопрос, есть ли в представленных материалах признаки проявлений экстремизма и в чем они проявляются».

«То есть в заключении эксперта нет вывода о том, что в информационной продукции есть призывы к экстремистской деятельности или пропаганда такой деятельности. Более того, в единственном вопросе, на который эксперт сумел ответить, он вышел за пределы своих компетенций. Однако это не помешало суду удовлетворить требование прокуратуры», — подчеркнул он.

Главный редактор портала обратил внимание на то, что «комментарии, в которых суд усмотрел проявления экстремизма, были опубликованы не администрацией канала, а читателями». Это были "их мнения", за которые, как он считает, медиа не должны отвечать. «Более того, комментарии размещались в отдельном чате, у которого отдельный адрес и идентификационный номер. Комментарии еще до начала суда были отключены, чат был удален», — добавил Шота.

Стоит отметить, что за несколько дней до признания одноименного телеграм-канала портала экстремистским появился новый — Hrodna.like.

В середине июня портал Hrodna.life оштрафовали на 14 500 рублей (50 базовых величин) за размещение фотографии с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским. Еще раньше по этому же поводу на 725 рублей (25 базовых величин) оштрафовали редактора проектов портала Ирину Новик.

 
Теги: Гродно
 
 
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Одноименный телеграм-канал гродненского портала Hrodna.life признан экстремистским. Такое решение на заседании суда Ленинского района Гродно 9 июля приняла судья...
 
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