Журналистка «Онлайнера» Настасья Занько вышла после допроса

Журналистка популярного портала Onliner.by Настасья Занько вышла после допроса в Следственном комитете, она под подпиской о неразглашении, сообщила редакция.





Перед допросом в квартире журналистки прошел обыск. По информации Onliner.by, в постановлении на обыск было указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках статей Уголовного кодекса 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация или участие в действиях, которые нарушают общественный порядок). Речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года.