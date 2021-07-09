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Журналистка «Онлайнера» Настасья Занько вышла после допроса
Источник материала: Навiны
Журналистка популярного портала Onliner.by Настасья Занько вышла после допроса в Следственном комитете, она под подпиской о неразглашении, сообщила редакция.
Перед допросом в квартире журналистки прошел обыск. По информации Onliner.by, в постановлении на обыск было указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках статей Уголовного кодекса 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация или участие в действиях, которые нарушают общественный порядок). Речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года.
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Журналистка популярного портала Onliner.by Настасья Занько вышла после допроса в Следственном комитете, она под подпиской о неразглашении, сообщила редакция.
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