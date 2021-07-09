Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Zhongzi-02 ("Чжунцзы-02"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает ТАСС.

Как уточняется на странице корпорации в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 19:59 по местному времени (14:59 мск) при помощи ракеты CZ-6 ("Чанчжэн-6") с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 379-м для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, при выводе спутника на орбиту применялись новые экологичные технологии.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению корпорации в текущем году Китай осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.-0-