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В ночь на 11 июля будут недоступны некоторые денежные операции в Беларусбанке

09.07.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

537 Причину назвали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что  «в связи с необходимостью проведения технологических работ ОАО «АСБ Беларусбанк» в период времени  с 23:00 10 июля  до 7 утра 11 июля  в подразделениях банка, АИС "Расчет" (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
 
Также  с 1 до 2 ночи 11 июля в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картам, пишет blizko.by
 
 
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