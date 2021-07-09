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В Украине рейтинг доверия по-прежнему возглавляет Зеленский

09.07.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако действующему президенту Украины больше людей не доверяют, чем доверяют.

Впрочем, у других украинских политиков показатели еще хуже.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 30 июня - 3 июля 2021 года. Согласно им, доверяют Владимиру Зеленскому 46% опрошенных, не доверяют - 52%.
На втором месте экс-премьер лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют 30%, а не доверяют - 68% респондентов.
Главе ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 58%.

Пятом президенту Украины лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют - 75% опрошенных.

Подсанкционному куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 70%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 52%, не слышали о таком - 28% опрошенных, пишет thinktanks.by

В то же время в нынешнем рейтинге не представлены те, кто раньше, по другим исследованиям были основными конкурентами Зеленского: в мартовском опросе "Рейтинга" на втором месте шел мэр Киева Виталий Кличко. 
 
 
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Однако действующему президенту Украины больше людей не доверяют, чем доверяют.
 
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