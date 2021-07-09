В Украине рейтинг доверия по-прежнему возглавляет Зеленский

Впрочем, у других украинских политиков показатели еще хуже.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 30 июня - 3 июля 2021 года. Согласно им, доверяют Владимиру Зеленскому 46% опрошенных, не доверяют - 52%.

На втором месте экс-премьер лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют 30%, а не доверяют - 68% респондентов.

Главе ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 58%.





Пятом президенту Украины лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют - 75% опрошенных.





Подсанкционному куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 70%.





пишет thinktanks.by Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 52%, не слышали о таком - 28% опрошенных,thinktanks.by





В то же время в нынешнем рейтинге не представлены те, кто раньше, по другим исследованиям были основными конкурентами Зеленского: в мартовском опросе "Рейтинга" на втором месте шел мэр Киева Виталий Кличко.



