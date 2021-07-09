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Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы
Источник материала: Партизан
Игроку ФК "Крумкачы", журналисту Tribuna.com, автору канала "ЧестнОК" Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок)
Слева - А. Ивулин с камерой
В течение дня будет избрана мера пресечения. По этой статье Александру грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, 2 июля стало известно, что Ивулин стал подозреваемым по этой статье и был переведен в СИЗО. Как сообщалось, его задержали вместе с журналистом Ярославом Писаренко 3 июня в квартире якобы за запрещенную символику. Ему дали 30 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 3 июля.
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Игроку ФК "Крумкачы", журналисту Tribuna.com, автору канала "ЧестнОК" Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 УК (Организация групповых действий, грубо...
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