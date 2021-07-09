ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7 советов для успешного масштабирования бизнеса

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Бизнес b2b, который работает как часы без постороннего вмешательства — мечта любой компании.

Расширить аудиторию клиентов, укрепить позиции компании и выйти на новые рынки, увеличить объемы продаж и рентабельность позволяет масштабирование бизнеса, что предусматривает оптимизацию всех процессов, автоматизацию выполнения рутинных задач, повышение эффективности внешних и внутренних коммуникаций и другое.

Несколько советов по реализации этого решения читайте по ссылке в статье блога компании AGORA.

7 советов для успешного масштабирования бизнеса

Масштабирование: как заставить ваш бизнес расти

Различные способы масштабирования бизнеса предусматривают похожие составляющие. Вот несколько советов, как их лучше использовать для развития оптового предприятия:

  1. Пересматривайте процессы сквозь призму оптимизации. Как правило, любые алгоритмы действий можно улучшить, ускорить и сделать эффективнее. Это будет способствовать сокращению операционных расходов и росту прибыли.
  2. Применяйте автоматизацию: она позволяет одновременно ускорить все процессы в несколько раз и высвободить квалифицированных специалистов для более важных задач, например, таких, как привлечение клиентов и увеличение объемов продаж.
  3. Интегрируйте максимум различных сервисов, сторонние торговые площадки и маркетплейсы. Это устранит необходимость несколько раз вносить одни и те же данные в различные программы, сэкономив до 50% времени персонала.
  4. Используйте SaaS-решения для электронной коммерции: они позволяют мгновенно обмениваться данными между отделами и организациями, отказавшись от более мощных компьютеров, которые требуются для работы с ресурсоемким ПО. Кроме того, SaaS-решения доступны из любой точки мира, что позволяет без проблем перевести персонал на удаленную работу.
  5. Стабильный доход и прибыль обеспечат продажи, поэтому уделяйте этому направлению максимум внимания. Инструменты для стимулирования спроса, реклама, поиск новых клиентов — это приоритеты первого порядка для масштабирования компании.
  6. Планируйте расходы и создавайте финансовые резервы для реинвестирования средств. Так вы сможете безопасно управлять финансами и не искать инвесторов для очередного этапа масштабирования бизнеса.
  7. Запускайте собственную b2b-площадку для работы с оптовыми клиентами. Этот проект объединит все предыдущие шаги, позволяя диверсифицировать, масштабировать и диджитализировать бизнес.

Корпоративная b2b-площадка позволит вашим клиентам оформлять заказы и резервировать товары 24/7, а вам — управлять всеми бизнес-процессами из единого окна, получая актуальные данные аналитики для принятия решений.

Узнать больше о способах масштабирования бизнеса можно в блоге компании AGORA.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секреты масштабирования: как заставить ваш бизнес расти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва начинает строить заграждение на границе с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by