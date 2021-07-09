7 советов для успешного масштабирования бизнеса

Источник материала: Салiдарнасць

Бизнес b2b, который работает как часы без постороннего вмешательства — мечта любой компании.

Расширить аудиторию клиентов, укрепить позиции компании и выйти на новые рынки, увеличить объемы продаж и рентабельность позволяет масштабирование бизнеса, что предусматривает оптимизацию всех процессов, автоматизацию выполнения рутинных задач, повышение эффективности внешних и внутренних коммуникаций и другое.

Несколько советов по реализации этого решения читайте по ссылке в статье блога компании AGORA.





Масштабирование: как заставить ваш бизнес расти

Различные способы масштабирования бизнеса предусматривают похожие составляющие. Вот несколько советов, как их лучше использовать для развития оптового предприятия:

Пересматривайте процессы сквозь призму оптимизации. Как правило, любые алгоритмы действий можно улучшить, ускорить и сделать эффективнее. Это будет способствовать сокращению операционных расходов и росту прибыли. Применяйте автоматизацию: она позволяет одновременно ускорить все процессы в несколько раз и высвободить квалифицированных специалистов для более важных задач, например, таких, как привлечение клиентов и увеличение объемов продаж. Интегрируйте максимум различных сервисов, сторонние торговые площадки и маркетплейсы. Это устранит необходимость несколько раз вносить одни и те же данные в различные программы, сэкономив до 50% времени персонала. Используйте SaaS-решения для электронной коммерции: они позволяют мгновенно обмениваться данными между отделами и организациями, отказавшись от более мощных компьютеров, которые требуются для работы с ресурсоемким ПО. Кроме того, SaaS-решения доступны из любой точки мира, что позволяет без проблем перевести персонал на удаленную работу. Стабильный доход и прибыль обеспечат продажи, поэтому уделяйте этому направлению максимум внимания. Инструменты для стимулирования спроса, реклама, поиск новых клиентов — это приоритеты первого порядка для масштабирования компании. Планируйте расходы и создавайте финансовые резервы для реинвестирования средств. Так вы сможете безопасно управлять финансами и не искать инвесторов для очередного этапа масштабирования бизнеса. Запускайте собственную b2b-площадку для работы с оптовыми клиентами. Этот проект объединит все предыдущие шаги, позволяя диверсифицировать, масштабировать и диджитализировать бизнес.

Корпоративная b2b-площадка позволит вашим клиентам оформлять заказы и резервировать товары 24/7, а вам — управлять всеми бизнес-процессами из единого окна, получая актуальные данные аналитики для принятия решений.

Узнать больше о способах масштабирования бизнеса можно в блоге компании AGORA.

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