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Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На базе части также прошло расширенное совещание с участием представителей некоторых министерств, депутатского корпуса и руководства Минска. Обсудили гражданско-патриотическое воспитание молодежи и проблемные вопросы в законодательстве, касающиеся обеспечения летнего отдыха детей.
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Наталья Кочанова: военно-патриотическое воспитание – это прежде всего любовь к родине, гражданская позиция чёткая
Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск...
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