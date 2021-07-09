Экс‑прокурор Евгений Бабак не вышел на свободу после 30 суток ареста

Бывший прокурор Евгений Бабак стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), передает «Наша Ніва».



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Бабака арестовали 11 июня на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага». На суде он сказал, что 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия. Судья Татьяна Мотыль признала Бабака виновным.

25 июня стало известно, что Бабак получил еще 15 суток. По словам сокамерников экс-следователя, новый протокол на него составили за информацию, которая была в его телефоне.