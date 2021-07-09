|
Экс‑прокурор Евгений Бабак не вышел на свободу после 30 суток ареста
Источник материала: Навiны
Бывший прокурор Евгений Бабак стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), передает «Наша Ніва».
Бабака
25 июня стало известно, что Бабак получил еще 15 суток. По словам сокамерников экс-следователя, новый протокол на него составили за информацию, которая была в его телефоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший прокурор Евгений Бабак стал подозреваемым по уголовному делу о грубом
|
Свежие газеты
Архив (Разное)