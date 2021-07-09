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К трем журналистам и руководителю рекламного отдела сайта «Сильные новости» тоже пришли силовики

09.07.2021 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К трем журналистам и руководителю рекламного отдела гомельского сайта «Сильные новости» тоже пришли силовики, сообщил его основатель Петр Кузнецов.

К трем журналистам и руководителю рекламного отдела сайта «Сильные новости» тоже пришли силовики
Петр Кузнецов

«На данный момент известно, что пришли к Анне и Денису Якштас (Анна — главред "Сильных новостей", Денис — журналист), журналисту "Сильных новостей" Ирине Вольской, руководителю рекламного отдела Евгении Крещук. Днем был обыск у бабушки Анны Якштас — Аня там прописана», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, за последние два дня проведено не менее 29 обысков у журналистов и в редакциях СМИ. Семь представителей масс-медиа задержано. Всего не на свободе находятся 32 журналиста.

 
Теги: Новости
 
 
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К трем журналистам и руководителю рекламного отдела гомельского сайта «Сильные новости» тоже пришли силовики, сообщил его основатель Петр Кузнецов.
 
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