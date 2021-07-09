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Латушко дал показания на Лукашенко в варшавской прокуратуре

09.07.2021 19:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко дал показания на Лукашенко в варшавской прокуратуре
Александр Лукашенко / kremlin.ru​
Павел Латушко дал показания на Александра Лукашенко в варшавской окружной прокуратуре.

Руководитель Народного антикризисного управления был в качестве свидетеля и потерпевшего. Ранее он подавал в прокуратуру заявление об угрозах его жизни и здоровью, которые получал публично и непублично.

Прокурор получил от оппозиционного политика конкретные факты, фамилии и имена лиц, от которых были угрозы.

"Все те люди, которые сегодня совершают преступления в нашей стране, они безусловно получат наказание, — говорит в видеообращении Павел Латушко. — Никому из них не удастся уйти от ответственности".
 
 
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Прокурор получил от оппозиционного политика конкретные факты, фамилии и имена.
 
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