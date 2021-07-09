Латушко дал показания на Лукашенко в варшавской прокуратуре

Источник материала: UDF



Александр Лукашенко / kremlin.ru​

"Все те люди, которые сегодня совершают преступления в нашей стране, они безусловно получат наказание, — говорит в видеообращении Павел Латушко. — Никому из них не удастся уйти от ответственности".

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Руководитель Народного антикризисного управления был в качестве свидетеля и потерпевшего. Ранее он подавал в прокуратуру заявление об угрозах его жизни и здоровью, которые получал публично и непублично.Прокурор получил от оппозиционного политика конкретные факты, фамилии и имена лиц, от которых были угрозы.