|
Латушко дал показания на Лукашенко в варшавской прокуратуре
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко / kremlin.ru
Руководитель Народного антикризисного управления был в качестве свидетеля и потерпевшего. Ранее он подавал в прокуратуру заявление об угрозах его жизни и здоровью, которые получал публично и непублично.
Прокурор получил от оппозиционного политика конкретные факты, фамилии и имена лиц, от которых были угрозы.
"Все те люди, которые сегодня совершают преступления в нашей стране, они безусловно получат наказание, — говорит в видеообращении Павел Латушко. — Никому из них не удастся уйти от ответственности".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор получил от оппозиционного политика конкретные факты, фамилии и имена.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)