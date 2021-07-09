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Уволившийся из органов экс-помощник прокурора стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках

09.07.2021 19:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уволившийся из органов экс-помощник прокурора стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках
Фото из социальных сетей
Эк-помощник прокурора Первомайского района Евгений Бабак, который должен был выйти на свободу 10 июля после 30 суток административного ареста, стал подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков. Эту информацию Zerkalo подтвердил его брат Роман.

— Вчера парень вышел, с которым он сидел. Сказал, что Женя настраивался выйти в субботу. Но у этих людей свои планы, — рассказал Роман.

Напомним, в августе 2020 года Евгений Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска из-за бездействия прокуратуры на свою докладную записку о проведении проверки по факту избиения в Уручье байкеров. Его задержали в квартире 10 июня и осудили на 15 суток за незаконное «пикетирование путем размещения на балконе» бело-красно-белого флага.


О задержании в СМИ сообщил брат, который приехал проведать Евгения. Он рассказал, что входная дверь была взломана, квартира «разнесена», вскрывали даже плинтусы.

Не выходя на свободу Евгений вскоре получил вторые 15 суток. Сокамерники рассказали, что новый протокол составили за информацию, которая была у Евгения в телефоне.

— Евгений был уверен, что ему «накинут» сутки и для него это не стало сюрпризом. Его вывели из камеры, а когда привели — оказалось, что это было судебное заседание в онлайн-формате, — сообщили парни.
 
Теги: Минск
 
 
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В августе 2020 года Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска.
 
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