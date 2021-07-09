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Уволившийся из органов экс-помощник прокурора стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
— Вчера парень вышел, с которым он сидел. Сказал, что Женя настраивался выйти в субботу. Но у этих людей свои планы, — рассказал Роман.
Напомним, в августе 2020 года Евгений Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска из-за бездействия прокуратуры на свою докладную записку о проведении проверки по факту избиения в Уручье байкеров. Его задержали в квартире 10 июня и осудили на 15 суток за незаконное «пикетирование путем размещения на балконе» бело-красно-белого флага.
О задержании в СМИ сообщил брат, который приехал проведать Евгения. Он рассказал, что входная дверь была взломана, квартира «разнесена», вскрывали даже плинтусы.
Не выходя на свободу Евгений вскоре получил вторые 15 суток. Сокамерники рассказали, что новый протокол составили за информацию, которая была у Евгения в телефоне.
— Евгений был уверен, что ему «накинут» сутки и для него это не стало сюрпризом. Его вывели из камеры, а когда привели — оказалось, что это было судебное заседание в онлайн-формате, — сообщили парни.
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Уволившийся из органов экс-помощник прокурора стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках
В августе 2020 года Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска.
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