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В Минске обвиняемого в насилии к сотруднику ОВД приговорили к 5 годам ограничения свободы

09.07.2021 19:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому инкриминированы применение насилия, а также оказание сопротивления сотруднику ОВД при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что обвиняемый 10 августа 2020 года вблизи дома №19 на пр.Победителей в Минске воспрепятствовал законной деятельности сотрудника ГУВД Мингорисполкома, который пресекал массовые беспорядки. Мужчина пытался хватать правоохранителя руками, несколько раз ударил ногой.

При задержании обвиняемый оказал правоохранителям активное сопротивление, высказывал угрозы о применении насилия, а также ударил сотрудника милиции в область плеча.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Первомайского района Минска вынес в отношении мужчины обвинительный приговор: 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В прокуратуре также сообщили о приговоре, который вынесен 48-летней жительнице Минского района: она признана виновной в оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Установлено, что 5 марта 2021 года женщина при помощи мобильного телефона в одном из Telegram-каналов оставила под публикацией, где были сведения о выступлении в СМИ замминистра внутренних дел, оскорбляющий, унижающий его честь и достоинство комментарий.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд назначил обвиняемой наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Заявленные исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены на сумму Br1 тыс. Кроме того в доход государства обращено средство совершения преступления - мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей.

Оба приговора не вступили в законную силу, могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При задержании обвиняемый оказал правоохранителям активное сопротивление, высказывал угрозы о применении насилия, а также ударил сотрудника милиции в область...
 
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