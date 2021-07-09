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В ожидании главного боя июля: анонс трилогии Макгрегор - Порье на UFC 264
Источник материала: ОНТ
В ночь на воскресенье 11 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC 264, который озаглавит противостояние известнейших бойцов смешанного стиля Дастина Порье и Конора Макгрегора. Этот бой завершат трилогию, которая растянулась на семь долгих лет.
В сентябре 2014 года ирландец Конор Макгрегор только начинал свое уверенное восхождение к вершинам мира ММА. «Ноториус» выступал в полулегкой категории UFC, где первым серьезным соперником для него должен был стать именно Порье. Но Дастин ничего не смог противопоставить дерзкому оппоненту – в первом же раунде после мощных ударов Макгрегора американец был отправлен на канвас. Рефери вынужденно остановил избиение Порье – победа ирландца ТКО.
Накануне боя букмекеры и большинство специалистов считают фаворитом Порье. Но в этом спорте исход поединка может решить даже один удар. Будет жарко!
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В ночь на воскресенье 11 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC 264, который озаглавит противостояние известнейших бойцов смешанного стиля Дастина Порье и...
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