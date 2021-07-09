В ожидании главного боя июля: анонс трилогии Макгрегор - Порье на UFC 264

Источник материала: ОНТ

В ночь на воскресенье 11 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC 264, который озаглавит противостояние известнейших бойцов смешанного стиля Дастина Порье и Конора Макгрегора. Этот бой завершат трилогию, которая растянулась на семь долгих лет.

В сентябре 2014 года ирландец Конор Макгрегор только начинал свое уверенное восхождение к вершинам мира ММА. «Ноториус» выступал в полулегкой категории UFC, где первым серьезным соперником для него должен был стать именно Порье. Но Дастин ничего не смог противопоставить дерзкому оппоненту – в первом же раунде после мощных ударов Макгрегора американец был отправлен на канвас. Рефери вынужденно остановил избиение Порье – победа ирландца ТКО.



Второй бой этих атлетов состоялся в январе 2021 года. Уже состоявшаяся суперзвезда, Макгрегор подходил к поединку в статусе бывшего чемпиона UFC в полулегкой и легкой категориях. В свою очередь, Порье являлся экс-временным чемпионом легкого дивизиона. Несмотря на то, что большинство экспертов отдавали предпочтение ирландцу, лоукики в исполнении американца сломали все предматчевые расклады. Уже во втором раунде один из этих ударов взломал защиту Макгрегора, Конор открылся, и пропустил серию ударов Порье в голову. Звездный ирландец беспомощно упал на канвас. Рефери Херб Дин, который семь лет назад спасал от избиения Порье, сейчас останавливал бой уже в пользу Дастина – победа американца ТКО во второй пятиминутке.



Третий бой Порье и Макгрегора состоится ранним утром 11 июля по минскому времени на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. 32-летний Конор к схватке подойдет со статистикой выступлений 22-5. Чаще прочего он побеждал нокаутами (19 из 22), а проигрывал – сдачей на болевом или удушающем (4 из 5). Порье также 32 года, рекорд американца в ММА – 27 побед при шести поражениях и одном бое с пометкой NC (признан несостоявшимся). Дастин 13 раз праздновал победы нокаутами, еще по семь побед ему приносили решения судей и болевые/удушающие приемы. Из шести поражений американца фанаты видели по два нокаута, судейских решения и сабмишена.

Накануне боя букмекеры и большинство специалистов считают фаворитом Порье. Но в этом спорте исход поединка может решить даже один удар. Будет жарко!



Фото: UFC

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