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Ольга Говорцова вышла в финал теннисного турнира в Швеции
Источник материала: ОНТ
Ольга Говорцова продолжает успешное выступление на теннисном турнире в Швеции. Белоруска сегодня вышла в финал.
В 1/2 финала белоруска обыграла 76-ю ракетку мира Ребекку Петерсон из Швеции. Говорцова одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:4. В финале белоруска встретится с испанкой Нурией Парризас-Диас. Призовой фонд соревнований составляет 115 тысяч долларов. Говорцова сейчас занимает 136-е место в мировом рейтинге.
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Ольга Говорцова продолжает успешное выступление на теннисном турнире в Швеции. Белоруска сегодня вышла в финал. В 1/2 финала белоруска обыграла 76-ю ракетку мира...
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