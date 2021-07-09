ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более Br1,6 млн направят на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более Br1,6 млн направят на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства

Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Предусмотрено, что средства фонда будут направлены на оказание поддержки на сумму свыше 1,6 млн рублей для реализации творческих проектов. Часть средств используют для восстановительных и реставрационных работ на четырех объектах, обладающих статусом историко-культурной ценности. Речь об усадебно-парковых ансамблях в агрогородке Залесье Сморгонского района и деревне Закозель Дрогичинского района, а также о замке в агрогородке Гольшаны Ошмянского района и памятнике архитектуры XIX века в Лепеле, реставрируемом под краеведческий музей.

Денежные средства также будут выделены на комплекс печатных и рукописных книжных памятников для пополнения фондов Национальной библиотеки Беларуси.

Пресс-служба Президента подчеркнула, что принятие данного распоряжения – свидетельство внимания государства к приумножению и сохранению историко-культурного наследия.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко дал показания на Лукашенко в варшавской прокуратуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by