Более Br1,6 млн направят на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Предусмотрено, что средства фонда будут направлены на оказание поддержки на сумму свыше 1,6 млн рублей для реализации творческих проектов. Часть средств используют для восстановительных и реставрационных работ на четырех объектах, обладающих статусом историко-культурной ценности. Речь об усадебно-парковых ансамблях в агрогородке Залесье Сморгонского района и деревне Закозель Дрогичинского района, а также о замке в агрогородке Гольшаны Ошмянского района и памятнике архитектуры XIX века в Лепеле, реставрируемом под краеведческий музей.

Денежные средства также будут выделены на комплекс печатных и рукописных книжных памятников для пополнения фондов Национальной библиотеки Беларуси.

Пресс-служба Президента подчеркнула, что принятие данного распоряжения – свидетельство внимания государства к приумножению и сохранению историко-культурного наследия.

Фото: БЕЛТА

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