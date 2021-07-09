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Более Br1,6 млн направят на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом
Предусмотрено, что средства фонда будут направлены на оказание поддержки на сумму свыше 1,6 млн рублей для реализации творческих проектов. Часть средств используют для восстановительных и реставрационных работ на четырех объектах, обладающих статусом историко-культурной ценности. Речь об усадебно-парковых ансамблях в агрогородке Залесье Сморгонского района и деревне Закозель Дрогичинского района, а также о замке в агрогородке Гольшаны Ошмянского района и памятнике архитектуры XIX века в Лепеле, реставрируемом под краеведческий музей.
Денежные средства также будут выделены на комплекс печатных и рукописных книжных памятников для пополнения фондов Национальной библиотеки Беларуси.
Пресс-служба Президента подчеркнула, что принятие данного распоряжения – свидетельство внимания государства к приумножению и сохранению историко-культурного наследия.
Фото: БЕЛТА
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Более Br1,6 млн направят на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства
Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом...
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