ГАИ организует «Праздник открытых дорог». В программе парад ретро- и современных автомобилей, концерты

Источник материала: ОНТ

Госавтоинспекции Беларуси – 85 лет. Юбилей отпразднуют с размахом. Основные торжества 10 июля – состоится «Праздник открытых дорог». Гостей ждет парад ретро- и современных автомобилей, концерты, интерактивные площадки и много других развлечений. Это все будет и на большом экране – на проспекте Победителей в Минске.

Сегодня в Минске продолжились мероприятия к 85-летию Госавтоинспекции. Утром возложили венки к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении. Затем в крипте Храма-памятника заложили капсулу с землей с мест гибели сотрудников МВД.

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