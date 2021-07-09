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ГАИ организует «Праздник открытых дорог». В программе парад ретро- и современных автомобилей, концерты

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ организует «Праздник открытых дорог». В программе парад ретро- и современных автомобилей, концерты

Госавтоинспекции Беларуси – 85 лет. Юбилей отпразднуют с размахом. Основные торжества 10 июля – состоится «Праздник открытых дорог». Гостей ждет парад ретро- и современных автомобилей, концерты, интерактивные площадки и много других развлечений. Это все будет и на большом экране – на проспекте Победителей в Минске.  

Сегодня в Минске продолжились мероприятия к 85-летию Госавтоинспекции. Утром возложили венки к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении. Затем в крипте Храма-памятника заложили капсулу с землей с мест гибели сотрудников МВД.

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Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекции Беларуси – 85 лет. Юбилей отпразднуют с размахом. Основные торжества 10 июля – состоится «Праздник открытых дорог». Гостей ждет парад ретро- и...
 
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