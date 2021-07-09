Источник материала: ОНТ

Минске открыли круглосуточный лагерь для школьников" class="one-news__figure-img">

Смена военно-патриотическая! На базе спецназа в Минске открыли круглосуточный лагерь для школьников. В церемонии участвовали депутаты и сенаторы, представители министерств и ведомств.

Спикер Совета Республики отметила, что для нашей страны нет ничего важнее и значимее, когда молодежь продолжает славные традиции независимой Беларуси. Внутренние войска постоянно организуют военно-патриотические лагеря для подростков. И как показывает многолетняя практика, это отличная возможность не только отдохнуть и получить заряд бодрости, но и ознакомиться с укладом армейской жизни. Об этом – в первый же день. Для ребят подготовили настоящее зрелище – с оркестром, ротой почетного караула, показательными выступлениями спецназа. Участвовали и дети, даже примерили военную амуницию.

В части состоялся и круглый стол. Участники единодушны – в воспитании молодежи должны быть заинтересованы все ведомства.

Больше недели ребята будут жить бок о бок с солдатами. В этом году на базе соединений и воинских частей таких лагерей более 30. С армейским укладом поближе познакомятся 1600 подростков.

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