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На базе спецназа в Минске открыли круглосуточный лагерь для школьников

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Смена военно-патриотическая! На базе спецназа в Минске открыли круглосуточный лагерь для школьников. В церемонии участвовали депутаты и сенаторы, представители министерств и ведомств.

Спикер Совета Республики отметила, что для нашей страны нет ничего важнее и значимее, когда молодежь продолжает славные традиции независимой Беларуси. Внутренние войска постоянно организуют военно-патриотические лагеря для подростков. И как показывает многолетняя практика, это отличная возможность не только отдохнуть и получить заряд бодрости, но и ознакомиться с укладом армейской жизни. Об этом – в первый же день. Для ребят  подготовили настоящее зрелище – с  оркестром, ротой почетного караула, показательными выступлениями спецназа. Участвовали и дети, даже  примерили военную амуницию.   

В части состоялся и круглый стол. Участники единодушны – в воспитании  молодежи должны быть заинтересованы все ведомства. 

Больше недели ребята будут жить бок о бок с солдатами. В этом году на базе соединений и воинских частей таких лагерей более 30. С армейским укладом поближе познакомятся 1600 подростков.

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Теги: Минск
 
 
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Смена военно-патриотическая! На базе спецназа в Минске открыли круглосуточный лагерь для школьников. В церемонии участвовали депутаты и сенаторы, представители...
 
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