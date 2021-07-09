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Принц Гарри попытался изменить порядки в королевской семье

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри попытался изменить порядки в королевской семье

Принц Гарри стремился к изменениям внутри королевской семьи из-за чего исчерпал лимит доверия еще до женитьбы на Меган Маркл. Об этом со ссылкой на заявление эксперта по королевской семье Камиллы Томини и Daily Mirror информирует Pledge Times. 

Томини считает, что принц Гарри вынужденно столкнулся с проблемами внутри семьи еще до брака с Меган Маркл. По словам эксперта, молодой человек изо всех сил стремился поменять принятые в королевской семье порядки.

В документальной киноленте «Гарри и Уильям: что пошло не так» Камилла рассказывает, что принц предлагал прекратить следовать старым правилам. Знакомство с Маркл только усилило тягу к переменам.

Королевский биограф Колин Кэмпбелл в свою очередь утверждает, что принц Гарри и его супруга исчерпали терпение королевы.

Кэмпбелл также сказала, что принц Уильям уже никогда не сможет полностью доверять своему брату.

Фото: instagram / sussexroyal

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Теги: знакомства
 
 
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Принц Гарри стремился к изменениям внутри королевской семьи из-за чего исчерпал лимит доверия еще до женитьбы на Меган Маркл. Об этом со ссылкой на заявление...
 
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