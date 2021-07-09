|
Принц Гарри попытался изменить порядки в королевской семье
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри стремился к изменениям внутри королевской семьи из-за чего исчерпал лимит доверия еще до женитьбы на Меган Маркл. Об этом со ссылкой на заявление эксперта по королевской семье Камиллы Томини и Daily Mirror
Томини считает, что принц Гарри вынужденно столкнулся с проблемами внутри семьи еще до брака с Меган Маркл. По словам эксперта, молодой человек изо всех сил стремился поменять принятые в королевской семье порядки.
В документальной киноленте «Гарри и Уильям: что пошло не так» Камилла рассказывает, что принц предлагал прекратить следовать старым правилам. Знакомство с Маркл только усилило тягу к переменам.
Королевский биограф Колин Кэмпбелл в свою очередь утверждает, что принц Гарри и его супруга исчерпали терпение королевы.
Кэмпбелл также сказала, что принц Уильям уже никогда не сможет полностью доверять своему брату.
Фото: instagram / sussexroyal
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Гарри стремился к изменениям внутри королевской семьи из-за чего исчерпал лимит доверия еще до женитьбы на Меган Маркл. Об этом со ссылкой на заявление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)