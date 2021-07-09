Мэрилин Мэнсон сдался полиции после обвинений в нападении на оператора

Источник материала: ОНТ

Композитор и рок-певец Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции и был арестован в Нью-Гэмпшире (США). Об этом информирует NBC News.

Мэнсон был оформлен и отпущен под «личное поручительство». Музыкант обязан соблюдать нескольких условий, среди них – запрет на контакты с предполагаемой жертвой.

В мае 2021 года полицией Гилфорда (штат Нью-Гэмпшир) было сделано заявление об ордере на арест Мэнсона по обвинению в нападении на человека. После этого адвокат певца Говард Кинг назвал обвинения «смехотворными», добавив, что его подопечный любит провокации на сцене, к чему готовы все посещающие его концерты люди.

В 2019 году на концерте Мэнсон плюнул в объектив камеры, слюна певца попала на руку оператора. Видеограф заявил, что он не пострадал, но испытал «недопустимый физический контакт». На Мэнсона был подан иск с требованием выплатить ему свыше $35 000 в качестве компенсации за моральный ущерб. Адвокат музыкант заявил, что предполагаемый потерпевший не предоставил каких-либо доказательств ущерба.

Мэнсона также обвиняют в нескольких инцидентах с изнасилованиями. Певец свою вину отрицает.

Фото: instagram /marilynmanson

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