Аномально жаркая и сухая погода. Прогноз на выходные – 10 и 11 июля

Источник материала: ОНТ

Июль считается самым теплым месяцем, но в этом году он жаркий. В выходные зной сохранится. Температура воды в реках и водоемах до +26°С. Можно искупнуться, но не забывайте о безопасности.

Благодаря антициклону сохранится малооблачная и аномально жаркая сухая погода. Лишь утром и днем в крайних западных районах местами могут пройти короткие грозовые дожди.

В субботу небольшая облачность. Без осадков, лишь утром и днем по западу кратковременные дожди и грозы. Влажность от 30% по востоку до 70% по западу. Ветер южный, юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура от +21°С градуса по западу до +23°С по северо-востоку. В середине дня столбики термометров будут на отметках от +25°С по юго-западу до +31°С по востоку, местами до +34°С. К вечеру – +24…+29°С.

В воскресенье по-прежнему жарко. Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью +15…+21°С, днем +28…+34°С. В начале следующей недели жара сохранится, кое-где – кратковременные грозовые дожди.

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