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ЛГБТ-движение против традиционной семьи и ее ценностей. «Война» объявлена?

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЛГБТ-движение против традиционной семьи и ее ценностей. «Война» объявлена?

Начало июля выдалось богатым на события, связанные с противостоянием сторонников традиционных ценностей и представителей ЛГБТ-сообщества. Активные и даже жесткие выпады сторон по отношению друг к другу заставляют бурлить два непримиримых «лагеря». Смотря на то, с каким напором действуют «нетрадиционно ориентированные», невольно возникает мысль, что в современном мире объявлена целенаправленная война системе нравственных ценностей человека. Об этом – наш колумнист Павел Игнатьев.

Тема взаимодействия сексуальных меньшинств и традиционного общества в последние годы не сходит с полос информагентств. И не потому, что она настолько важна или актуальна. Просто политика ЛГБТ-сообщества в отношении людей, проповедующих общепринятые правила и систему ценностей, в первую очередь семейных, становится всё более агрессивной. Это огорчает и настораживает. Невольно задумаешься, что всем нам, причем с детских лет, намеренно пытаются перекроить сознание. Нас убеждают, что «голубые» и «розовые»  борются за свои права и свободы. Только вот синонимы этим «свободам» –  вседозволенность и совращение. 

Позиция руководства Евросоюза, которое осуждает Венгрию, запретившую пропаганду ЛГБТ среди детей и подростков, инцидент в США, где продавца хот-догов «голубые» заставляли заменить государственный флаг на «радужный» (!) – сигналы серьезные. К слову, ни венгерское правительство, ни пожилой продавец не прогнулись перед брошенными вызовами! Молодцы! А еще молодцы грузины, которые не позволили провести в центре Тбилиси гей-парад! Откровенно говоря, они малость переборщили при выражении своего негодования, намяв бока «радужным знаменосцам». Но понять их можно – горячие горцы! А Грузия, на минуточку, еще и православная страна. Что, другой реакции ожидали?

Так что же происходит? Сейчас западный мир сталкивается с агрессивным меньшинством, пытающимся большинству навязать ложную, низменную и греховную систему жизненных приоритетов, взглядов. Системой ценностей всю эту «голубую идеологию» язык назвать не поворачивается. 

Я никогда не был гомофобом. Пусть каждый в своем личном, интимном и скрытом пространстве делает, что хочет. Это – его право. Но когда порок, а по-другому однополые связи не назвать, выставляется на всеобщее обозрение и хочет быть на равных с добродетелью, а то и заменить ее, это – переход всех границ морали, попытка растворить их! Разумеется, таковое неприемлемо.

Отдаю себе отчет, что человек может иметь врожденные физические или психические отклонения, повлиявшие на сексуальную ориентацию. В этом винить неправильно – природа создала таким. А кто-то, наоборот, «втянулся» в такой, с позволения сказать, образ жизни. Ведь на Западе быть «альтернативно ориентированным» даже становится модно и престижно. Мол, в Древней Греции и Римской империи это было в порядке вещей. Только вот в те времена однополые отношения стали своеобразной «забавой» псевдо-элит, которые от сытой жизни уже не знали, куда себя деть и что еще «этакое» попробовать. Физическое извращение, направленное против религии, природы и естественной сути человека, стали возводить в определенный элемент образа жизни высоких слоев общества. Абсурд! 

В наши дни пропаганду идей ЛГБТ продвигают весьма напористо и агрессивно. «Взялись» и за те страны, где религиозные и нормативные устои, правила жизни не приемлют навязываемые чуждые и деструктивные «ноу-хау». Отчетливо это наблюдается в той же России. Получается, меньшинство пытается диктовать в ультимативной форме большинству определенный «кодекс грехопадения». Иначе это не объяснить. 

И если бы предлагаемая «альтернатива» была созидательна, полезна, духовна! Наоборот! «Борцы», узаконившие в некоторых странах, например, понятия «трансгендер», «родитель-1» и «родитель-2», к чему могут нас привести? К сокращению населения (о продолжении рода ЛГБТ-представители не заботятся), к разрушению системы моральных ценностей и института семьи, размыванию национальной идентичности государств. А как быть детям? С такой политикой их лишают возможности произносить самые теплые и светлые в жизни слова – «мама» и «папа»! И кого в таких «семьях» могут воспитать с гражданской и психологической точки зрения? 

Нам пытаются навязать, что уже нормальные отношения между мужчиной и женщиной (включая физические) и полноценная семья, дети с любящими, подчеркиваю, папой и мамой – просто пережиток! Все это уместно трактовать и как отход от христианских ценностей.

Поэтому отрадно, что в нашей республике крепки религиозные и общественные устои, морально-нравственные приоритеты. Позиция государства остается незыблемой – традиционное общество, где принципы отношений мужчины и женщины, полноценной семьи не подвергаются пересмотрам, «либерализациям» или толерантным европейским ценностям. 

Еще раз подчеркну неприемлемость агрессивного поведения сексуальных меньшинств, претендующих стать большинством. Как неприемлем недавний специально организованный проход колонны из 5-6-летних (!) американских детей под «радужными» флагами. Хочется спросить у воспитателей и родителей, что же они творят? Зачем использовать малышей в своих призрачно-грязных целях и безнравственно калечить их души? Это же просто кощунство – вовлекать детей в такие «акции», ломая их психику! 

Крайне важно насаждаемую идеологию греха и порока не превратить в общепризнанную «идеологию краха». А крах всего общества и каждого из нас неизбежен, если позволим собою манипулировать, отвернемся от истинных человеческих ценностей, нравственных устоев и духовных правил жизни. Хочется верить, что всего этого удастся избежать.

ФОТО: https://ru.depositphotos.com/

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Начало июля выдалось богатым на события, связанные с противостоянием сторонников традиционных ценностей и представителей ЛГБТ-сообщества. Активные и даже...
 
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